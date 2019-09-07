ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES/2 2019 sınav tarihi belli oldu mu?

ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? sorusu sınava sayılı günler kala aratılıyor. Binlerce öğrenci Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2019 ALES/2 sınavına girecek. Akademik kariyer hedefleyen binlerce kişi ALES 2 sınavına yoğun bir şekilde hazırlanıyor. ALES 2 sınavı 50 Türkçe, 50 Matematik olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşuyor. ALES/2 sınav tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

ALES 2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ales 2 sınavı ÖSYM’nin yayınladığı kılavuza göre 22 Eylül 2019’da yapılacak.

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da yapılacak.

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

SINAVIN KAPSAMI

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.