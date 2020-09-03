ALES 2 ne zaman? ALES 2 başvuruları ne zaman yapılacak?

ALES 2 ne zaman yapılacağı açıklanan sınavı ardından yoğun ilgi göremeye başladı.16 ağustos tarihinde gerçekleşene sınav sonrası bugün sonuçlar açıklandı. Yeterli puanı alamayan adaylar, ALES 2 sınavı ile şanslarını bir kez daha deneyecek. ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden ALES 2 sınav tarihini duyurdu.

ALES 2 NE ZAMAN?

ÖSYM, ALES 2 sınav tarihini 06.12.2020 olarak belirledi. Sınav sonuçları da bir aksilik olmaması halinde 07.01.2021’de açıklanacak.

ALES 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, resmi web sitesinde ALES 2 güncel sınav başvurusunun 01-12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları elektronik ortam üzerinden ais.ösym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Sistemde ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli fotoğrafı olan adaylar başvuru işlemleri yapabilecekken geçerli fotoğrafı olmayan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile 13-23 Mart tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.