ADÜ Türkiye'de yerleşkelerine internet hizmeti sunmada 1. sırada

Üniversitemiz, TÜBİTAK ULAKBİM Üzerinden İnternet Hizmeti Alan 130 Devlet Üniversitesi içerisinde, internet hizmeti sunulan yerleşke (lokasyon) sayısı en fazla olan üniversiteler sıralamasında birinci sırada yer aldı.

24 FARKLI LOKASYON İLE 1. SIRADAYIZ



Üniversitemizin 24 farklı lokasyon ile noktadan noktaya fiber metro ethernet hizmeti sunduğunu belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversitemiz; internet altyapısı TÜBİTAK ULAKBİM üzerinden sağlanmaktadır. Merkez Yerleşke internet çıkış hızımız 1.500 Mbps ilçelerimiz ile birlikte toplam bant genişliğimiz 2.520 Mbps’dir.” diye konuştu.

SUNUCU VE DEPOLAMAYI REVİZE EDİP KAPASİTE ARTTIRDIK



Günlük, sistemlerimize bağlı cihaz sayısının 12 bin 500 civarında olduğunu ayrıca kablosuz sistemlerimize bağlı kullanıcı sayısının da günlük 6 bini bulduğunu ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Pandemi sürecinde uzaktan eğitim modeline geçilmesi ile birlikte hızlı aksiyon alarak sunucu ve depolama cihazlarımızı hızla revize ederek kapasitelerini arttırdık. Ayrıca ilçe bağlantılarımızın hızlarını arttırdık. Tüm yerleşkelerimizdeki öğrencilerimizin internet erişimini sağlam bir şekilde sağlamaları bizler için çok önemli. Bilgi çağında, teknolojiyi doğru kullanmalıyız. Bizler bunu oluşturmanın memnuniyeti içerisindeyiz.” dedi.