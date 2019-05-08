Açık lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? 2019 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Açık lise AÖL kayıt yenileme işlemleri yoğun ilgi görüyor. AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 2018 - 2019 AÖL 3. Dönem kayıtları 2 Mayıs - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıktan lise eğitimine devam eden öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre 2018 - 2019 AÖL 3. Dönem kayıtları 2 Mayıs - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor.

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019

III. DÖNEM SONU SINAVLARI: 06 Temmuz 2019 Cumartesi - 07 Temmuz 2019 Pazar

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme başvuruları İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nde gerçekleştirilecek.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)