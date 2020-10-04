5 Ekim'de hangi okullar açılacak? Yarın kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde uzaktan eğitim sistemiyle ders işlenen okullarda yüz yüze eğitim dönemi kademeli şekilde başlatıldı. İlkokul birinci sınıflar ile anaokulları haftanın belirli günlerinde okula gidiyorlar. 5 Ekim'de MEB kararına göre bazı okullar da yüz yüze eğitime başlıyorlar. Yarın meslek liselerinde uygulamalı dersler fiziki olarak işlenecek.

5 EKİM'DE HANGİ OKULLAR AÇILACAK?

5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerinin uygulamalı kazanımları için yüz yüze eğitim kararı verildi. Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak.