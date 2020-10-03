5-9 Ekim EBA Tv ders programı nasıl? EBA ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı!

EBA ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı yayınlandı. 5-9 Ekim tarihli EBA Tv ders programı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hizmete sunuldu. Ders programlarında, saat kaçta ve hangi sınıflar üzerinde yapılacağı belirtiliyor. EBA ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı haberimizde.

5-9 EKİM EBA TV DERS PROGRAMI NASIL?

Bu haftaki EBA ders programı yayınlandı. Öğrencileri EBA şifreleri ile beraber ders programına erişebilecek.

İLKOKUL DERS PROGRAMI

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

LİSE DERS PROGRAMI