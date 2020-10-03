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  • 3-9 Ekim EBA Tv ders programı nasıl? EBA ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı!
03 Ekim 2020 Cumartesi 16:46 | Son Güncelleme:

3-9 Ekim EBA Tv ders programı nasıl? EBA ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı!

3-9 Ekim EBA Tv ders programı nasıl" EBA ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı!

3-9 Ekim EBA Tv ders programı yayınlandı. Bu dönemde dersler EBA Tv üzerinden işleniyor. Derslerin saat kaçta ve hangi sınıflar üzerinden yapılacağı EBA Tv ders programında veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan EBA ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı...

EBA ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı yayınlandı. 3-9 Ekim tarihli EBA Tv ders programı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hizmete sunuldu. Ders programlarında, saat kaçta ve hangi sınıflar üzerinde yapılacağı belirtiliyor. EBA ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı haberimizde.

3-9 EKİM EBA TV DERS PROGRAMI NASIL?

Bu haftaki EBA ders programı yayınlandı. Öğrencileri EBA şifreleri ile beraber ders programına erişebilecek.

İLKOKUL DERS PROGRAMI

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

LİSE DERS PROGRAMI

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