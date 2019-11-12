Öğretmenler günü şiirleri haberimizde

-Ögretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun!

- Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Bir Ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve ögretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun!

- Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

- Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.



- Siz Ögretmenler “sevgi Elcileri” Siniz. Sınıfta yasama sevinci, Toplumda Huzur, Ülkede Barış, Meslektaşları arasında demokratliğin Simgesisiniz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim.

- Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

- Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size s?ğlık ve mutlulukl?r diler, ellerinizden öperim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Öğretmen demek eli öpülesi insan demek ellerinizden öper öğretmenler gününüzü kutlarım.

- Anne ve babamdan sonra en güvendiğim insana öğretmenime şükranlarımı sunarım.

- Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum…Öğretmenler gününüz kulu olsun.

- Biricik öğretmenim canım öğretmenim iyiki varsın iyiki benimlesin. Sağol varol öğretmenler günün kutlu olsun.

- Siz bir mum ışığı bizde o mumdan yararlanan öğrencileriz. Öğretmenler günün kutlu olsun.

Öğretmenler Günü neden 24 Kasım?

Öğretmenler günün ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanıyor. Öğretmenler gününün Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni Bakanlar Kurulu'nın Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermesi ve bu unvanın, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmesidir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri ( 24 Kasım Öğretmenler Günü ) olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler ile ilgili sözleri

"Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder."

"Unutmayınız ki sınıfta, Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir."

"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur."

"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir 'millet' adını alma yeteneğini kazanamamıştır."

"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır."

BENİM CANIM ÖĞRETMENİM ŞİİRİ

Bir çok şeyler öğrettin,

Yaramazlıklarıma sabrettin,

Hatalarımı düzelttin,

Benim Canım Öğretmenim.

Sen bir gül gibisin,

Bize hep gülümsersin,

Bilirim bizi seversin,

Benim Canım Öğretmenim.

Atatürk’ü översin,

Onu örnek alın dersin,

En iyi olmamızı istersin,

Benim Canım Öğretmenim.

Birbirinizi sevin dersin,

Hepimizi seversin,

Barışın güzel olduğunu söylersin,

Benim Canım Öğretmenim

BEN BİR ÖĞRETMENİM

Ben bir öğretmenim

Sevgiyi, sevmeyi öğretirim çocuklarıma,

Kini, öfkeyi nefreti değil.

Ben bir öğretmenim

Dostluğu, kardeşliği öğretirim çocuklarıma

Dövüşü, kavgayı, savaşı değil.

Ben bir öğretmenim

Okumayı, yazmayı, küçükleri korumayı

Konuşmayı dinlemeyi, büyükleri saymayı

Öğretirim çocuklarıma.

Ben bir öğretmenim

Sevgiyle, bilgiyle sularım çiçeklerimi

Ve bu güzel çiçeklere

Cumhuriyeti kuran Atatürk'ü öğretirim.

Ben bir öğretmenim

Ve öğretirim çocuklarıma

Ülküm vatanı yüceltmektir.

Ben bir öğretmenim

Çiçektir diyemem çocuklarıma

Çiçeklerden güzeldir bütün çocuklar,

Ve öğreteceğim çocuklarıma

İyilikten güzellikten yana ne varsa.

Öğretmenler Günü hediyesi en yaratıcı 10 seçenek!

KÖY ÖĞRETMENLERİ

Yurdumuz uçsuz bucaksız

Gökte yıldız kadar köylerimiz var

Ama uzak ama harap ama garipsi

Alın benim gönlümden de o kadar

Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç

Alın benim gönlümden de o kadar

Siz kara göklerin yıldızları

Işıtın yurdumuzu sabaha kadar

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu

Alın benim gönlümden de o kadar...

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

ÖĞRETMENİME

Kalem, silgi, defter

Sen yoksan neye yarar.

Küçücük parmaklarım,

Nasıl harfleri arar.

Senden hiç ayrılamam,

Ailem gibisin benim.

Öğretmenler gününde,

Çokça öpülsün ellerin.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.

Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.

Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.

Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.

Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM-2

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.