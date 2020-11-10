2021 YKS ne zaman yapılacak? YKS 2021 sınav tarihi belli oldu mu?

2021 YKS ne zaman yapılacağı üniversiteye hazırlanan öğrencilerin yakından takip ettiği konular arasında yer aldı. Dün Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2021 sınav tarihini açıkladı. Öğrenciler, 2021 YKS tarihi hakkında ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Geçen sene sınav 27-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenmişti. Peki, 2021 YKS ne zaman yapılacak?

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 YKS ne zaman yapılacağı hakkında ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Geçen sene 27-28 Haziran'da YKS sınavı yapılmıştı. 2021 YKS'nin de bu tarihler arasında olması bekleniyor.

YKS OTURUMLARI NELERDİR?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer Tüm adaylar için zorunludur. 2020-TYT’ye girmek isteyen adaylar, “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleyecekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr)

T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

2020-AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır.AYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

2020-YDT’ye de girmek isteyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini işaretleyeceklerdir. YDT’ye girmek istemeyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini boş bırakacaklardır.

YDT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yaptıktan sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini(70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların YDT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.