2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sınav sonuç ekranı

BİLSEM 2020 sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİLSEM’de eğitim almak isteyen öğrenciler belirtilen tarihlerde sınavlara giriyorlar. 2019-2020 alımlarında öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 25 Kasım ve 6 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. BİLSEM adayları 4 Ocak’tan itibaren 15 Mart haftasına kadar her hafta sonu grup tarama testine girdiler. Gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. İşte tüm merak edilenler..

2020 BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



BİLSEM 2020 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. BİLSEM sınav sonuçları daha önce MEB tarafından yayınlanan takvime göre 22 Nisan’da erişime açılması bekleniyor.

BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

MEB BİLSEM SINAV SONUÇ EKRANI

BİLSEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Kurum tarafından 14 Mart tarihinde yapılan açıklama şöyle;

Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri nedeniyle 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda hafta sonları gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama tarihleri tedbir amaçlı revize edilmiştir. 15 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek uygulamalar yapılmayacak olup ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ayrıca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren planlanan BİLSEM grup tarama uygulamaları (21-22 Mart, 28-29 Mart, 04-05 Nisan, 11-12 Nisan, 18-19 Nisan) ertelenmiş olup ilerleyen tarihlerde konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM’E NASIL BAŞVURULUR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.