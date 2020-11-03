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03 Kasım 2020 Salı 10:35 | Son Güncelleme:

KYK burs ve kredi başvuruları uzatıldı

KYK burs ve kredi başvuruları uzatıldı

Bakan Kasapoğlu, KYK burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, “Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık.” dedi.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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