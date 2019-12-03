KPSS 2019/6 sonuçları açıklandı mı? KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2019/6 sonuçları açıklandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2.313 sözleşmeli personel (4/B) alımına başvurular 27 Kasım tarihinde tamamlandı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak memur alımında KPSS puan sıralamasına göre atama yapılacak. KPSS 2019/6 sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda aranıyor. İşte yanıtı..

2019/6 KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS tercih sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM'ce Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığının internet sitesinden öğreneceklerdir.

MÜLAKAT OLMAYACAK

En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak memur alımında KPSS puan sıralamasına göre atama yapılacak. Her kadroya başvuru yapan adaylar sıralanacak ve KPSS 'si yüksek olan adayların ataması yapılacak.

Atamanın ardından adaylar herhangi bir mülakat aşamasına alınmayacak.