YKS tercihleri nereden, nasıl yapılacak? 2019 YKS'de tercih sayısı kaç?

2019 YKS'de tercih sayısı kaç? sorusunun yanıtı araştırılıyor. 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.Peki 2019 YKS'de kaç tercih hakkı var? diye merak ediyorsanız YKS tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenlere haberimizden ulaşabilirsiniz..

2019 YKS'DE TERCİH SAYISI KAÇ?

Adayların 2019 YKS için tercih hakkı 24 bulunuyor. Ön lisans ve lisans programlarını da listenize alabileceğiniz 24 bölümü tercih listenize yazabileceksiniz. Ancak tercihlerinizin tümünü doldurmak zorunda değilsiniz.

Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.

YKS TERCİH İÇİN EN DÜŞÜK KAÇ PUAN GEREKLİ?

2019-TYT'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2019-TYT'de hiçbir puan türünde 150 veya daha fazla puan alamayanlardan tercih yapmaları söz konusu olmayacaktır.

YKS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız. Adaylar, tercihlerini İnternet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.)