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YKS için geri sayım

YKS için geri sayım

YKS kaç gün kaldı? YKS ne zaman? bu soruların yanıtı herkes tarafından merak ediliyor.

 YKS kaç gün kaldı? YKS ne zaman? soruları üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu yıl üniversite sınavına katılmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini tamamladılar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2019 YKS’nin başvuruları 6 Mart 2019 tarihinde sona erdi. 

2019 YKS NE ZAMAN?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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