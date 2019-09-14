2019 kaymakamlık sınavı ne zaman? İşte kaymakamlık sınavı başvuru tarihleri

2019 kaymakamlık sınavı yoğun ilgi görüyor. Sınava girmek isteyen adaylar, "2019 kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuru tarihleri belli oldu mu? sorularının yanıtını arama motorlarında araştırıyor. Kaymakamlık sınav başvurularına ilişkin detaylar, ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda duyuruldu. Kaymakamlık sınavı başvuruları ÖSYM sitesi üzerinden yapılabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sınava başvurabilecek.

2019 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

Kaymakamlık sınavı bu sene 9 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Sınav geçtiğimiz yıl 2 Eylül'de Ankara'da yapıldı ve saat 10.15'te başlamıştı. Sınavda adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Kaymakamlık sınavı başvuruları 19 Eylül ve 25 Eylül tarihleri aralığında kabul edilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar sınav belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir.

Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Kaymakamlık sınavı sonuçları 4 Aralık 2019 tarihinde belli olacak.