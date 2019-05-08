AÖL kayıt yenileme harcı hangi bankaya yatırılacak?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak

KİMLER İLK KAYIT İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar, başvurabilir.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

MEB AÖL 2018-2019 iş takvimi yayınlandı. Açık lisede öğrenim görmek isteyenler AÖF kayıt yenileme tarihlerini yakından takip ediyor. Açık Öğretim Lisesi 2018-2019 2. Dönem İlk Kayıt işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖL Kayıt Yenileme Katılım Bedeli Hangi Bankaya Yatacak

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 20 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

2. Adım: Kaydınızı Gerçekleştirmek İçin İrtibat Bürosuna gidiniz.

Kayıt Yenileme ücretini yatırdığınıza dair dekont ile bulunduğunuz yerdeki İrtibat Bürosuna gidiniz.

Kayıt Yenileme işlemlerinizi gerçekleştirirken nüfus kayıt bilgilerinizi, adresinizi ve özellikle sınava yerinizi güncellemeyi unutmayınız.

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz



Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

Ders seçimi işlemini nasıl yapacağınız konusundaki açıklamalar için buraya tıklayınız.

Kayıt Yenileme Döneminde Kimler Kayıt Yenileme İşlemini Yaptırmalı

İçinde bulunulan dönem itibariyle Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu Aktif, Donuk ve Silik durumdaki öğrenciler kayıt yenileyebilirler.

Not: Şehit ve gazilerimizin eş ve çocukları, evlendikleri takdirde "Katılım Bedeli" ödemek zorundadırlar.

Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Katılım Bedeli, her yıl Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenir. Katılım bedelleri Açık Öğretim Lisesi ve kayıt yaptırılan İrtibat Bürosu hesaplarına ayrı ayrı yatırılır.