2018 ATA AÖF geçme notu ve puan hesaplama işlemi nasıl yapılır?

ATA AÖF sınav takvimi ve ATA AÖF bütünlemelerin ne zaman yapılacağı merakla araştırılıyor. 20-21 Ocak tarihlerinde ATA AÖF sınavına girecek binlerce öğrenci, sınavdan sonra geçme notunun kaç olduğunu ve puan hesaplama yöntemlerini sorguluyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavları 24-25 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak.

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ATA AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi ders geçme sisteminin nasıl uygulandığı ile ilgili.

Ders Başarı Notunun Hesaplanmasında:

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.

c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Harf Notu Ağırlık Katsayısı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız

AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

ATA AÖF ÇAN EĞRİSİ SİSTEMİ NEDİR?

Bu sistemde mezun olmanız için önemli olan ortalamanız! Buna kısaca AGNO (Ağırlıklı genel not ortalaması) deniliyor. Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir.

Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir! Mesela sistem vize/final ve bütünleme ile hasapladığı bir dersten 30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB……………. 75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir. Bu tanımlama sonucunda 30’un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani FF alır.

Tam tersi başarı oranı yüksek olduğunda atıyorum CC almak için daha yüksek nota ihtiyaç olacaktır. Bu tamamen başarı oranı ve aldığınız puanın sistemdeki HARF NOTU karşılığı ile ilgilidir.

Kısacası bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve aldığınız not önemlidir. Bu nedenle 35 aldınız diye CC ile geçmeniz söz konusu değildir. Eğer sistem CC için 45-65 arası olanlar CC deyise o zaman o aralıkta notu aldığınızda geçersiniz. Yoksa kalırsınız.

Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.

Örneğin: Ara Sınavı Online Yapan Bir Kişi X Dersinden

Vizede 100 aldığında 100 x (20/100)=20

Finalde 30 aldığında 30 x (80/100)=24

20+24= 44 oluyor. Eğer sistem 40-50 arasındakiler CC dediyse geçiosunuz. Yok eğer CC için 45-50 dediyse kalıyorsunuz. O derse ait başarı düzeyi ne kadar düşükse yani not alanlar ne kadar düşükse geçme notu o kadar düşer. Yada başarı oranı ne kadar yüksekse geçmek o kadar zorlaşır. Bir çeşit bireysel çalışmaya yönlendiren bir sistemdir.

Alınan her notun karşığı olan HARF NOTU’nun karşısında Ağırlık katsayısı ile oluşan bir hesaplanmayla ortalama belirlenir.