20-24 Nisan EBA TV ders programı | EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı sizlerle…

20-24 Nisan EBA ders programı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. EBA TV ders programı haftalık olarak güncelleniyor. Derslerini uzaktan takip eden öğrenciler ders saatlerini EBA TV internet sitesi üzerinden öğrenebiliyorlar. EBA TV ilkokul, ortaokul lise ders programı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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EBA ÖĞRENCİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Online eğitimde şifre almak için sırasıyla “EBA Giriş” ekranında Öğrenci →EBA şeklinde bir yol izlemek gerekiyor.

Ardından açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklanıyor.

TC Kimlik Numarası girildikten sonra ise bir doğrulama yöntemi seçiliyor.

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI