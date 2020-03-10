2. dönem ara tatil tarihleri: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor?

Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Binlerce öğrenci yaz tatili öncesinde önümüzdeki ay içerisinde ara tatile çıkacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu sene ilk defa uygulanan ara tatillerin birincisi ilk dönemde yapıldı. Hafta sonları ile birlikte öğrenciler 9 gün tatil yaptı. Şimdi gözler 2. dönem ara tatiline çevrildi.

2. DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tatil takviminde yer alan bilgiye göre 2020 yılında uygulanacak ikinci ara tatil 6 – 10 Nisan tarihleri arasında olacak. Böylece öğrenciler 3 Nisan Cuma günü ile 13 Nisan Pazartesi günü arasında toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Yaz tatili 19 Haziran 2020'de başlayacak.

YAZ TATİLİ KAÇ HAFTA OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı aldığı kararla öğrencilerin yazın yaptığı tatili 13 haftadan 11 haftaya indirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında merak edilen soruları cevapladı.

Ara ve yaz tatillerine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, ara tatillerin asıl sebebinin öğretmen eğitimleri olduğunu ifade etti. Ara tatillerde öğretmenlere yönelik verimli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Selçuk, "Türkiye'de 180 iş günü var. Bu Avrupa Birliği'nde 200-210 gün, Japonya'da 240 iş günü okul var. Öğrenci için 3 ay yaz tatilini şahsen uzun buluyorum. Aklınıza gelen ilk 30 ülkeyi sayın. Hiçbirisinde bu kadar uzun bir tatil yok. Azami 1,5 ay civarında tatil var. Bunun hemen sayısını artırmak da bana göre doğru değil. Türkiye'nin kaliteyi çalışıp ondan sonra bunu artırmaya doğru bir yolculuğa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, okullarda yaz tatili ve ara tatil sürelerine ilişkin planlamanın aynen devam edeceğini belirtti.

Okulların açık olduğu sürenin genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soruya karşılık Bakan Selçuk, "Şu anda yok, bu şekilde devam edecek. Bunun zamanı var. Yaz tatilini 15 gün kısalttık, ileride belki bir 15 gün daha kısalabilir. Çok nitelikli bir hale getirelim bu süreci, sonrasında artış ayrı konuşulur." ifadelerini kullandı.