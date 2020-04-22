23 Nisan ile ilgili şiirler sizlerle: Uzun, kısa, anlamlı, 2, 3, 4, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri haberimizde
23 Nisan şiirleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için en güzel şiirleri ezberlemek istiyor. Bu sene yaşanan küresel salgın nedeni ile okula gidemeyen ve dışarı çıkamayan çocuklar evlerinde çeşitli etkinliklerle 23 Nisan coşkusunu yaşayacak. Öğretmenlerin isteği üzerine en güzel ve en anlamlı 23 Nisan şiirini ezberlemek isteyen binlerce çocuk en beğenilen şiirleri bulmak istiyor. Uzun, kısa, anlamlı, en beğenilen, 2, 3, 4, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri sizler için derledik. İşte en güzeş 23 Nisan şiirleri burada..
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Koronavirüs salgını nedeni ile bu sene evlerde çeşitli aktivitelerle kutlanacak 23 Nisan için şiir ezberleri de devam ediyor. Öğretmenleri ile internet üzerinden görüşen öğrenciler en güzel 23 Nisan şiirini ezberleyerek öğretmenine video göndermek istiyor. Kimi okullarda bu videolar 23 Nisan'a özel klip haline getirilerek okul sayfalarında yayınlanıyor. Uzun, kısa, anlamlı, en beğenilen 23 Nisan şiirleri haberimizde yer alıyor...
23 NİSAN ŞİİRLERİ
2 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Şu 23 Nisanda,
Doğdu Millet Meclisi.
İşte o gün her yanda,
Yükseldi Türkün sesi,
Bunu her yıl çocuklar,
Kutlayalım sevinçle,
Egemenlik de yaşar,
Hep verirsek el ele.
SABRİ CEMİL YALKUT
3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Biz dünyaya gelmeden
Her yeri düşman almış.
Atatürk düşmanları,
Yurdumuzdan çıkarmışlar.
23 Nisan günü
Meclis kuruldu diye,
Büyük bayram verilmiş
Çocuklara hediye.
Gülelim eğlenelim,
Kutlayalım bayramı
Verelim hep el ele
Yükseltelim vatanı.
MELAHAT UĞURKAN
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Gün aydın, gözün aydın,
Sayısız devrim saydın.
Dünyaya bin ün yaydın.
O mutlu Nisan bugün
Buldun taze can bugün.
İşte neşe, işte haz,
Sevincin çok, derdin az.
Bundan ünlü gün olmaz:
Her lezzete kan bugün,
O mutlu Nisan bugün,
Seyir için bu töreni,
Durma aç pencereni,
Sana onu vereni,
Saygıyla an bugün,
O mutlu Nisan bugün,
RIZA POLAT AKKOYUNLU
2 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Bugün ne mutlu bize,
Haydi hep gülsenize,
Müjde dağa, denize,
Geldi 23 Nisan.
Sokaklar dolu bayrak,
Yollara kurulmuş tak,
Şöyle bir etrafa bak,
Geldi 23 Nisan.
FAHRUNNİSA ELMALI
6 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Yirmi Üç Nisan geldi,
Dalgalansın bayraklar.
Bayramı ağaç bildi,
Kıpırdandı yapraklar.
Hakkındır güzel çocuk.
Oyna, sevin, hiç durma.
Şenlensin dört bir bucak,
Çalınsın davul, zurna.
Tutuşalım el ele,
Bir yere toplanalım,
Atamıza bak hele:
Tekrar tekrar analım.
Kıymetini kim bilmez,
Eşsiz güzel vatanın
Ruhuna leke gelmez,
Bu toprakta yatanın.
Okulumuz süslensin,
Bayrağımız yükselsin.
Kore deki şehitler
Bugün bayrama gelsin.
Bakma küçük çağına,
Sen, kahraman bir ersin,
Tanrı Türk çocuğuna
Çok bayramlar göstersin.
İBRAHİM CESUR
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Bugün Yirmi Üç Nisan,
Toplandı bütün vatan,
Millet Meclisimize
Atatürk oldu başkan
Kaldırdı hasta yurdu,
Yılmaz bir ordu kurdu,
Türk'ün şanlı sesini,
Dünyalara duyurdu.
Yükseldi bayrağımız,
Koparıldı bağımız,
Sultandan ayrılınca,
Kurtuldu toprağımız.
Türk çocuğu gül, sevin,
Yaşa yurdunda emin,
Bugünü an bayram et,
Bugün senindir, senin.
VASFİ MAHİR KOCATÜRK
3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
23 Nisan'ı biz
Sevinçlerle bekleriz.
Bayrak, zincir, fenerle
Sınıfları süsleriz.
Okullar tabur tabur
Törenlere giderler.
Trampetler çalarak,
Yavrukurtlar geçerler.
Müsamere, oyunlar
Şenletir bu haftayı.
Unutmayız hiçbir gün,
Şanlı büyük Ata'yı.
MELAHAT UĞURKAN
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
HÜRRİYET BAYRAMIMIZ
Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet,
Üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet!
İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi,
Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi...
Üç kıtada sayısız devlet kurmuş Türklere,
Sömürge halkı gibi kim bakacak boş yere?
Türk'ü sömürge halkı gibi esir yaşatmak,
İnsan arslanı demir gibi bir kafeste kuşatmak,
Çaresiz ve tedbirsiz kalmış olsa da yine
Bunu Türk'e hoş görmek, yapmak kimin haddine?
Türk nasıl gündüz gözü geceye sapabilir?
Ne sultan yapabilir, ne düşman yapabilir?
Birinci Cihan Harbi, çullanmış bütün cihan:
Türklük için en çetin, en karanlık bir zaman...
Atatürk başa geçip silkinince ansızın,
Türklük hakkından gelmiş bin türlü imansızın,
Hür yaşamak azmini görürüz insanda biz,
Göğsümüz kabararak 23 Nisan'da biz.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
6 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Nasıl bayram etmez, sevinmez insan,
23 Nisan bu, 23 Nisan.
Türklük gerilemiş çaresiz kalmış,
Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan.
Kalmış bir sultanın keyfine işler.
Nice yıllar olmuş Türkler perişan.
Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış,
Dört yandan üstüne saldırmış düşman.
Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış,
Canının derdine düşmüş de Sultan...
Ansızın işlerin başına geçmiş,
Milletin bağrından kopan kahraman...
Başlamış bir ölüm-dirim kavgası,
Sultana isyan bu, cihana isyan
Millet öyle büyük, baş öyle büyük,
Bakmış, parmağını ısırmış cihan...
Ana toprak için al bayrak için,
Tepe tepe gövde, dere dere kan...
Türk hak edince egemenliği,
Açılmış önünde bir şanlı meydan...
Kimsenin keyfine boyun eğmek yok,
Toplandığı tarih: 23 Nisan
Milletin adına Millet Meclisi,
Milletin isteği olsun her zaman...
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
5 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
HOŞ GELDİN 23 NİSAN
Günlerdir yolunu bekledik durduk.
Sen geleceksin diye çiçek açtı.
Bahçelerdeki bütün ağaçlar.
Leylekler yuvalarına döndü.
Toprak ısındı, uyandı karıncalar.
Çoluk çocuk yollara döküldü.
Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,
Bayraklarla süsleniyor balkonlar.
Caddelere taklar kuruyor,
Bizim marşı çalıyor bandolar.
Nasıl sevinmeyelim geldiğine?
Okulda bayram, evde bayram, sokakta bayram...
Hoş geldin 23 Nisan!
Sana gözlerimizden sevinç,
Bahçelerimizden bahar getirdik.
Bari hemen bitivermese bu yolculuk...
Seni kucaklamaya geliyor bugün,
Köyler, şehirler dolusu çocuk.
ŞÜKRÜ ENİS REGÜ
5 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
EGEMENLİĞİN TADI
Bundan yıllarca önce,
Talihimiz ters dönünce,
Soldurdular yurdumuzda
Açan bütün çiçekleri,
Önümüzde, ardımızda,
Uçan ölüm böcekleri.
Kan rengindeydi ilkbahar
Bal yapamadı arılar.
Kuş seslerinin yerine
Top sesiyle yankılandı
Yaslı bağlar, sisli dağlar.
İşte böyle bir sırada,
Atatürk'üm Ankara'da
Kurdu yeni bir hükümet.
Egemenliğin tadını,
Tattı o günden bu yana,
Tarihlerin Ay-yıldızı.
Al bayrağında parlayan
Düşmanın bile övdüğü,
Türk adlı büyük millet.
M.NECATİ ÖNGAY
3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
EGEMENLİK BAYRAMI
Egemen bir milletin,
Coştuğu bir gündür bu!
Yurduma hürriyetin,
Koştuğu bir gündür bu.
Başımızda Atatürk,
Ülkümüz yüce Türklük,
Milletimin en büyük,
Sevdiği bir gündür bu.
23 Nisan'ı veren,
Bugünleri gösteren,
Büyük Atam diyor ki:
Türk, çalış, övün, güven
ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU...
Daha bir ballanır uyku
Çocuklar kardeş oldu mu
Barışır artık kurt kuzu
Çocuklar kardeş oldu mu.
Düşler denizine doğru
Mutluluk bir yelken açar
Her yürek bir altın pınar
Çocuklar kardeş oldu mu.
Daha bir ışıldar akarsu
Çocuklar kardeş oldu mu
Kucaklaşır batıyla doğu
Çocuklar kardeş oldu mu.
Ne açlık kalır ne korku
Korudaki fidanlar gibi
Sevip sevip birbirini
Çocuklar kardeş oldu mu.
TAHSİN SARAÇ
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN SÖYLEDİ
Bu yurdun, bu devletin,
Yüce Cumhuriyetin
Sahibiyiz çocuklar.
Bunları koruyacak,
Bu ülkeye uyacak
Yine biziz çocuklar!
Yirmi Üç Nisanların
Zevki çok, fakat yarın
Güç işimiz çocuklar!
Bu göklerin, bu yerin,
Kutlu emanetlerin
Bekçisiyiz çocuklar!
Atalardan şan alan,
Böyle temiz kan alan
Yalnız biziz çocuklar!
Türk'üz, ne mutlu bize!
Bu bayram kutlu bize!
Eğleniriz çocuklar!
RAKIM ÇALAPALA
6 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
TÜRK ÇOCUĞU DİYOR Kİ
Seneler kutlu bana,
Aylar umutlu bana.
Her an haykırıyorum :
Türk’üm ne mutlu bana.
Cesaretim candadır.
Şöhretim dört yandadır,
Benim bütün cevherim,
Nabzımdaki kandadır.
Tarihten eski yaşım,
Harpte eğilmez başım,
Toplar can yoldaşımdır,
Silahlar arkadaşım.
İzmir benim, Van benim
Şeref benim, şan benim,
Kars, Erzurum, Erzincan,
Konya Ardahan benim.
Yurda nasıl doyarım?
Uğruna can koyarım,
Ona, bir yan bakanın,
Gözlerini oyarım.
Türk, dünyada bir tektir,
Milletlere örnektir,
Türklüğün meşalesi
Asla sönmeyecektir.
Halil SOYUER
23 NİSAN 6 KITALIK ŞİİR
Nasıl bayram etmez, sevinmez insan,
23 Nisan bu, 23 Nisan.
Türklük gerilemiş çaresiz kalmış,
Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan.
Kalmış bir sultanın keyfine işler.
Nice yıllar olmuş Türkler perişan.
Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış,
Dört yandan üstüne saldırmış düşman.
Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış,
Canının derdine düşmüş de Sultan...
Ansızın işlerin başına geçmiş,
Milletin bağrından kopan kahraman...
Başlamış bir ölüm-dirim kavgası,
Sultana isyan bu, cihana isyan
Millet öyle büyük, baş öyle büyük,
Bakmış, parmağını ısırmış cihan...
Ana toprak için al bayrak için,
Tepe tepe gövde, dere dere kan...
Türk hak edince egemenliği,
Açılmış önünde bir şanlı meydan...
Kimsenin keyfine boyun eğmek yok,
Toplandığı tarih: 23 Nisan
Milletin adına Millet Meclisi,
Milletin isteği olsun her zaman...
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilan
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT