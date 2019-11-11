15 tatil ne zaman? 2019-2020 15 tatil sömestr tatili ne zaman yapılacak?

15 tatilin ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2019-2020 15 tatil sömestr tatili ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yayınladığı takvim içerisinde tatil tarihlerini duyuruyor. Bu tarihlere göre öğretmenler, öğrenciler ve veliler planlarını yapıyorlar. Bu sene ara tatillerin yapılacağı açıklanmıştı. Kasım ayında ilk ara tatil gerçekleştirilecek. Peki yarıyıl tatili ne zaman? İşte merak edilen soruların cevapları…

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında gerçekleştirilecek. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.