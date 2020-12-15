15 Aralık 2020 Salı 15:45 | Son Güncelleme:
Son Dakika: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Aygün, "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır." dedi.
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Aygün, "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır." dedi.
Sonuçlar için tıklayın: https://sonuc.osym.gov.tr/