11. sınıflar ne zaman açılacak? 12 Ekim'de 11. sınıflar okula gidecek mi?

11. sınıfların 12 Ekim'de açılıp açılmayacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirildi. Birinci sınıflar ve anaokulu öğrencileri geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitime geçiş yapmıştı. Bu kapsamda haftanın iki günü okula gidecek olan sınıfların kapsamı genişletildi.

11 SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

11. sınıfların ne zaman açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 12 Ekim'de 2,3,4,5,8 ve 12. sınıflar okula gidecek.

11. sınıflar ile ilgili son dakika açıklaması olması durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

HANGİ SINIFLAR, NASIL AÇILIYOR?

Köy okullarında, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim belirlenen kurallar çerçevesinde açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntılar bu hafta içi paylaşılacak.

Veli rızası kapsamında isteyenler gönderecek, istemeyenlere esneklik sayılacak. Öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Köy okullarında ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıfları açılıyor. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. Koşullara uygun olmayan okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile devam edecek. TRT ve EBA Tv'de ki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.