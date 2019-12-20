Zuckerberg ve Jorsay arasında ilginç atışma!

Twitter patronu Jack Dorsey, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'i takipten çıkardı ve bu, teknoloji milyarderine yönelik garip bir iğneleme gibi görünüyor. Üstelik Dorsey bunu herkesin bilmesini istemiş olabilir.

Beklenmedik olayın ardından, Twitter'ın resmi hesabı, yaşananlara cevaben, keçi emojisi paylaştı.

Olay Dorsey'in, Big Tech Alert diye bilinen ve teknoloji devlerinin Twitter faaliyetlerini izleyen hesabı takip etmesiyle başladı. Bu karar, dikkatleri hesaba çekmek ve Twitter CEO'sunun ondan haberdar olduğunu göstermek için yapılan özel bir hamle gibi görünüyordu.

Bundan kısa bir süre sonra da Dorsey, Mark Zuckerberg'i takipten çıkardı. Dorsey bu kararı açıklamamış ve ikili arasında da dışarıya açık etkileşim yaşanmamıştı.

Beklendiği üzere söz konusu takip hesabı, Twitter patronunun artık Facebook kurucusunu takip etmediğine dair paylaşım yaptı.

Twitter'ın resmi hesabı da bu paylaşıma keçi emojisiyle yanıt verdi.

Olaydan önce hesapların hiçbiri (dışarıya açık biçimde) etkileşime geçmemişti. Bunun gerçek bir atışmanın mı yoksa dostane bir hicvin mi sonucu olduğu henüz belli değil.

Zuckerberg'in Twitter hesabı, 400 binden fazla takipçisi olmasına rağmen, neredeyse hiç kullanılmıyor. Zuckerberg hesabını 2009 boyunca yeni özelliklere dair yazmak için kullanmıştı. O yıldan sonra tek paylaşımı 2012'de attığı, resmi Facebook sayfasındaki bir gönderiye yönlendiren tweet olmuştu.

Açıklanamayan ve sıradışı bir başka davranışı ise yıl boyunca tek bir kullanıcıyı takip etmesiydi. Ancak Zuckerberg, o tek kullanıcıyı bu yılın başında takip etti ve bunun yaşanan son olaylarla ilgisi olduğu düşünülmüyor.

Bazı kullanıcılar, Twitter'ın resmi hesabından paylaşılan keçi emojisinin (ve belki de tüm olayın) yılın başında iki milyarder arasında yaşanan garip atışmaya atıfta bulunduğunu iddia ediyor.

Ocak ayında Dorsey, Zuckerberg'in yalnızca kendi öldürdüğü hayvanların etini yemeye karar verdiği dönemde, o hayvanlardan birini yemekte ikram ettiğini iddia etmişti.

Dorsey, Zuckerberg'in "çok, çok akıllı bir iş insanı" olduğunu söylemiş ve ardından, "Akşam yemeğinde bana keçi pişirdi. Keçiyi o öldürdü" demişti .

Twitter patronu daha sonra, Zuckerberg'in keçiyi onun karşısında değil "yemekten önce öldürdüğünü" açıklığa kavuşturmuştu.

Sanırım onları öldürüyor. Önce bir lazer silahı ve sonra da bıçakla. Ardından onu kasaba gönderiyor.

Dorsey daha sonra, lazer dediği aracın muhtemelen bir şok tabancası olduğunu söyleyerek kendini açıklamış ve keçiyi soğuk olduğu için yemediğini ifade etmişti.

(Independent Türkçe)