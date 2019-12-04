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  3. Zirveye damga vuran an! Liderler kameraya böyle yakalandı

Zirveye damga vuran an! Liderler kameraya böyle yakalandı

Zirveye damga vuran an! Liderler kameraya böyle yakalandı

Londra'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve Kanada Başbakanı Trudeau'nun ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuşurken kameralara yakalandığı görüntüler zirveye damga vurdu.

Liderlerin açıklamaları ile gündeme damga vuran NATO Zirvesi Londra'da devam ediyor.
 
Zirvede kameralara yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve Kanada Başbakanı Trudeau'nun ABD Başkanı Donald Trump hakkında aralarındaki konuştukları görüldü.


 
Haber 7'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı Johnson'ın "Neden bu kadar uzun sürdü?" sorusuna Kanada Başbakanı Trudeau Trump'ı kastederek, "40 dakika gazeteciler ile konuştuğu için geç kaldı" cevabını verdi. 
 
Videoda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözleri net anlaşılmazken Trudeau, Trump'ın ekibine dikkat çekerek, "Ekibindekileri görmeliydiniz, hepsinin ağzı açık kaldı" dedi. 
 
Videonun çekildiğini fark etmeyen liderler, Trump'ın NATO zirvesindeki tavrını değerlendirirken gülüştükleri görünüyor.


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