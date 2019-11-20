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Zenginlik içinde yüzüyorlar!

Zenginlik içinde yüzüyorlar!

Venedik’te her yıl kasım ayı ortalarında yaşanan kanalların taşması olayı bu yıl beklentileri aşarak bir doğal afete doğru gidiyor.

Adım başı dünyanın lüks mağazalarının bulunduğu kentteki bu durum zengin turistlerin alışveriş tutkusunu kesmedi. İtalyan gazeteler ‘lüks içinde yüzmek’ esprisi yaptı. Hafta sonu zaman zaman kapatılan ünlü San Marco Meydanı tekrar turistlere açıldı. Yetkililer, kentteki hasarın üstesinden gelmeye çalışırken turistler, alışverişlerine devam etti.


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