Zenginlik içinde yüzüyorlar!

Adım başı dünyanın lüks mağazalarının bulunduğu kentteki bu durum zengin turistlerin alışveriş tutkusunu kesmedi. İtalyan gazeteler ‘lüks içinde yüzmek’ esprisi yaptı. Hafta sonu zaman zaman kapatılan ünlü San Marco Meydanı tekrar turistlere açıldı. Yetkililer, kentteki hasarın üstesinden gelmeye çalışırken turistler, alışverişlerine devam etti.