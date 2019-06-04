  • $5,7676
  • 6,4975
  • 245.883
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
04 Haziran 2019 Salı 20:16 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 20:16

Zelenskiy: Ukrayna Rusya ile müzakerelere hazır

Zelenskiy: Ukrayna Rusya ile müzakerelere hazır

Ukrayna Devlet Başkanı seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Brüksel'e yapan Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik hedeflerinin değişmediğini, Rusya ile müzakerelere ise açık olduğunu bildirdi.

Devlet başkanı seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Brüksel'e yapan Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya tam üyelik hedefinin değişmediğini belirterek, ülkesini "Avrupa ve Avro-Atlantik'e entegre olma yolunda tutacağını" ifade etti.

Rusya ile yaşanan gerginliğe ilişkin Zelenskiy, "Rusya'yla müzakerelere başlamaya hazırız. Minsk Anlaşması'nı uygulamaya hazırız. Bununla birlikte kendimizi savunabilmemiz ve ekonomik, siyasi ve askeri alanda güçlenmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Stoltenberg ise Ukrayna'yı "değerli bir ortak" olarak nitelendirerek, Afganistan ve Kosova'daki NATO misyonlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına güçlü destek verdiğini vurgulayan Stoltenberg, "Müttefikler, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımıyor ve Karadeniz'deki saldırgan tutumunu kınıyor." dedi.

Zelensky, Brüksel temasları kapsamında gün içerisinde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile de basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

(AA)

Altın İşlemek Kolay Mı Sandın? | #KolayMıSandın

<p>Tarihi 8500 yıl öncelere uzanan şehre, MÖ 667´de Antik Yunanistan´daki Megara´dan gelen Dorlu Yun

İstanbul Hakkındaki İsim Tartışmasını Bitiriyoruz! Konstantinapolis mi İstanbul mu? | #GalatıMeşhur

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan'dan oğullarıyla ilk poz

Şarkıcı Cem Belevi oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz ile İtalya'da aşk tazeledi

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.