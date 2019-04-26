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  3. Zelenskiy seçim zaferi sonrası Türkiye'de tatil yapacak

Zelenskiy seçim zaferi sonrası Türkiye'de tatil yapacak

Zelenskiy seçim zaferi sonrası Türkiye'de tatil yapacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçiminden galip çıkan komedyen Vladimir Zelenskiy, iki günlüğüne Türkiye tatiline çıktı.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıkan Vladimir Zelenskiy, seçim kampanyası yorgunluğunu Türkiye tatiliyle atacak.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şeffaf olma konusunda anlaştık. İşte böyle. Türkiye'ye uçuyoruz. Çocukları yıllık eğlence festivaline götürüyorum." dedi.

Son dört aydır ilk defa bir hafta sonu tatili yapacağını belirten Zelenskiy, Ukrayna'ya iki gün sonra döneceğini bildirdi.

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko yüzde 24,45'te kalmıştı.

(AA)

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