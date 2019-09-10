Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,768
  • 6,3738
  • 278.408
  • 100605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Zatif'ten Netanyahu'ya yanıt: Yalancı çoban ağlıyor

Zatif'ten Netanyahu'ya yanıt: Yalancı çoban ağlıyor

Zatif'ten Netanyahu'ya yanıt: Yalancı çoban ağlıyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, 'Tahran’ın gizli bir bölgede nükleer silah geliştirdiği' iddiasını reddetti ve İsrail’in savaş için bahane aradığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, İsrail’in kendi nükleer cephaneliğine atıfta bulunarak “Asıl nükleer silahların sabihi olan yalancı çoban ağlıyor” yazdı. Zarif, mesajını kanıtlamak için 6 Ekim 1996 tarihli “İsrail’in gizli nükleer cephaneliği” başlıklı Sunday Times gazetesinin bir görselini de sosyal medya hesabından paylaştı.

B-TAKIMI SADECE SAVAŞ İSTİYOR

Dışişleri Bakanı Zarif, Suudi Prens Bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’e ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı B-Takımı olarak tanımlayarak, “Trump ve onun B-Takımı yalnızca savaş istiyor. Masum insanların kanı ve bir başka 7 trilyon dolar harcama pahasına” diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Doğu’daki savaşlar için 7 trilyon dolar para harcadığını ve ülkenin lehine somut bir sonuç alamadığını söylemişti.

NETANYAHU, İRAN’IN NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRDİĞİ GİZLİ YERLERİ İFŞA ETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Abadeh şehrinde gizli bir alanda nükleer silah geliştirdiğini, ancak bölgenin açığa çıkarıldığını öğrendikten sonra tesisi tahrip ettiğini iddia etmişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

4 milyon TL'lik rekor teklif 
Cengiz Kurtoğlu'ndan Ümit Besen'e şarkılı gönderme
Bacakları tartışma konusu oldu
Çukur'dan ayrılmıştı... Yeni dizisi belli oldu
Survivor ekibini buluşturan düğün
<p>Brezilya?nın Santa Catarina eyaletindeki Blumenau bölgesindeki bir banka soyuldu. Tüfeklerle içer

Brezilya´da Film Gibi Banka Soygunu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

UFO'lar büyük deprem ve felaketlerin habercisi mi?

Erdoğan, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı