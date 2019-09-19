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Zarif'ten Trump'a: Savaşa ve teröre son verin

Zarif'ten Trump'a: Savaşa ve teröre son verin

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Hazine Bakanı’na ‘İran'a yönelik yaptırımları önemli ölçüde artırması’ yönündeki talimatına tepki göstererek, “Ekonomik terör, yasadışı ve insanlık dışıdır. Savaşa ve teröre son verin” dedi.

İran’ıh Mehr ajansı, Zarif’in sosyal medya hesabından, “Donald Trump, ABD Hazine Bakanlığı'na verdiği talimatta İranlılara karşı yapılan ekonomik savaşı yoğunlaştırarak, İran'a karşı yaptırımların arttırılmasını istedi.  Bu ABD’nin İran vatandaşları kasten hedef aldığını gösteriyor. Ekonomik terör, yasadışı ve insanlık dışıdır. Savaşa ve teröre son verin” mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'daki mesajında, "Hazine Bakanlığı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli ölçüde artırılması talimatı verdiğini" ifadelerini kullanmıştı.

DHA

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