Zarif'ten Trump'a 'B Takımı' uyarısı: Senin umduğundan daha fazlası için komplolar kuruyorlar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a, "B Takımı" olarak adlandırdığı "savaş çığırtkanı ve komplocu grubun planları" hakkında uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından, B Takımı olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'e karşı Trump'ı uyardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, geçen hafta Teksas A&M Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Ben CIA direktörüydüm. Yalan söyledik, aldattık ve çaldık." dediği görüntüleri paylaşan Zarif, "Sen Dışişleri Bakanlığı görevinde de aynısını yapmaya devam ediyorsun." ifadesini kullandı.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Donald Trump dikkat et. Sen maliyetli aptalca müdahalelere karşı kampanya yürüttün. Aldatıcı, savaş çığırtkanı ve kasaplardan oluşan B Takımı senin umduğundan daha fazlası için komplolar kuruyor."

İran Dışişleri Bakanı, mesajının sonunda Trump'a, ABD'nin Irak ve Afganistan'ı işgal ettiği dönemin başkan yardımcılığını üstlenen Dick Cheney'in hayatını anlatan "Vice" filmini izlemesini önerdi.

AA