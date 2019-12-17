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  3. Zambiya'da bulunan FETÖ okulları kamulaştırıldı

Zambiya'da bulunan FETÖ okulları kamulaştırıldı

Zambiya'da bulunan FETÖ okulları kamulaştırıldı

Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı.

Zambiya Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lusaka'da bulunan FETÖ'ye ait "Ve Horizon" olarak adlandırılan okulların kamulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampüsün içinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak kullanılan binaların artık devlet tasarrufunda olduğu kaydedildi.

FETÖ'nün eğitim perdesi altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü okullar, ülkede 2011'de açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Zambiya'da resmi temaslarda bulunmuştu.

(AA)


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