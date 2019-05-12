Yüzen laboratuvar operayonda böyle batırıldı

Polisin yüzen laboratuvar içindeki araştırması sırasında delilleri karartmak için, uzaktan kumanda edilen bubi tuzağıyla geminin batırıldığı açıklandı.

Liman polisinin Cuma öğleden sonra 80 metre uzunluğundaki kargo gemisinde yaptığı arama sırasında, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler bulundu.

Araştırmayı derinleştiren güvenlik güçleri, geminin bir bölümünün uyuşturucu laboratuvarına dönüştürüldüğünü keşfetti.

Uyuşturucu ile mücadele ekiplerinin laboratuvar içindeki incelemesi sırasında gemi su almaya başladı.

Yan yatmaya başlayan geminin, gizli bir pompa sayesinde su almaya başladığı belirlendi.

Polise göre bu, laboratuvardaki kanıtları yok etmek için kurulan bubi tuzağının bir parçası. Laboratuvardaki inceleme sırasında, gizli pompa uzaktan kumanda ile çalıştırılarak geminin batması sağlandı.

Bütün çabalara rağmen gemideki kimyasal maddelerin nehir suyuna karışması önlenemedi.

Hollanda Bayındırlık ve Su İdaresi Müdürlüğü, limandaki suyun kimyasal maddelerden arındırılması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili olarak gemi kaptanı ile birlikte 65 yaşındaki bir Hollandalı ve 3 Meksikalı gözaltına alındı.

Hollanda polisine göre, bu boyutlardaki yüzen laboratuvar bir ilk. Daha önce küçük teknelerde Hint keneviri seraları ve uyuşturucu laboratuvarı ele geçirildiğini belirten polis, bu kadar büyük bir yüzen laboratuvara ilk kez rastlandığını açıkladı.

BBC