Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9478
  • 7,5335
  • 384.562
  • 96249.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi

Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi

Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi

Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.

 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.

AA'nın aktardığı haberde, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.


Tilki şehir merkezine indi

Tilki şehir merkezine indi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

2020'nin simgesi Patara koronasız günlere hazırlanıyor

Dağlarda yetişen zuzubak otu köylünün geçim kaynağı oldu