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  3. Yürekler ağızlara geldi: Babası camdan aşağı böyle atmaya çalıştı

Yürekler ağızlara geldi: Babası camdan aşağı böyle atmaya çalıştı

Yürekler ağızlara geldi: Babası camdan aşağı böyle atmaya çalıştı

Rusya’da bir baba, bebeğini kucağını alarak cama çıktı ve aşağıya atmakla tehdit etti. Olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, yan dairedeki cama tırmanarak bebeği son anda kurtardı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyet olan Mordovya’da meydana geldi. 

Bir baba, bebeğini kucağına alarak cama çıktı ve bebeği aşağıya atmakla tehdit etti. Olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, babayla iletişim kurmaya çalıştı. Ardından yan dairenin camına tırmanan polis ekipleri bebeği son anda kurtardı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, polis memurunun camın kenarında durduğu ve tek eliyle bebeği tuttuğu; ardından hızlıca baba ve bebeği içeri çekerken, babanın polise yumruk atmaya çalıştığı görüldü.

O sırada aşağıda olayı izleyen vatandaşların ise korkuyla çığlık attığı duyuldu.

Polis, bebeği camdan atmak üzere olan babayı gözaltına alırken, bebeğin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA
 

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