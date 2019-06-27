Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7759
  • 6,5744
  • 260.161
  • 95.853
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Yunanlar ve Rumlar Türk pilotları konuşuyor

Yunanlar ve Rumlar Türk pilotları konuşuyor

Yunanlar ve Rumlar Türk pilotları konuşuyor

Türk F-16’ları Yavuz sondaj gemisini selamladı, F-16 pilotları, Yavuz’un üzerinde uçarken o anı fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi. Pilotların Yavuz sondaj gemisiyle özçekimi, Yunan ve Rum basınında geniş yer buldu.

Türkiye Doğu Akdeniz’deki hakları konusunda kararlığını sürdürüyor. Bu çerçevede ikinci sondaj gemisi 'Yavuz' bölgeye gidiyor.

Yavuz, Akdeniz’deki seyri sırasında Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından selamlandı. F-16 pilotları bu anı özçekim ile ölümsüzleştirdi.

Türk pilotların özçekimine Yunan ve Rum basınında geniş yer verildi.

?

 “Newsbomb” haber sitesi Türk pilotların özçekimi için “Ankara’dan güç gösterisi: Yavuz Akdeniz’de savaş uçakları eşliğinde geziyor” başlığını kullandı. Aynı vurgu, haber sitesinin Rum Kesiminde yayınlanan haberinde de vardı.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, Türk pilotların özçekimini “Türk F-16’lar Doğu Akdeniz’de Yavuz’un üzerinde uçtu” başlığı ile öne çıkardı. Gazete, Yavuz’un Doğu Akdeniz’e Türk F-16’larının sıcak selamlaması ile gittiği vurgulandı.

Yunan SKAI televizyonunda yayınlanan programda da Türk pilotların özçekimine yer verildi.  

Antenna kanalı da Yavuz’un Türk F-16’ları eşliğinde Antalya’dan yola çıktığını duyurdu. Rum kesiminde de yayın yapan Yunan televizyonu, Yavuz'un Akdeniz'deki seyrine savaş uçakları dışında iki Türk fırkateyninin eşlik ettiğine dikkati çekti. 

(TRT Haber)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...
Ünlü çift İtalya'da aşk tazeliyor
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!

İstanbul´da Günün Kahramanı! Bebeği Havada Yakaladı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte taban maaşlar

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damgasını vuran soru! Herkes şaştı kaldı!