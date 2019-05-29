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29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:11 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:11

Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki Türk mezarlığına saldırdılar

Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki Türk mezarlığına saldırdılar

Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki Türk mezarlığına saldırıda bulunulurken, bazı mezarların taşları kırıldı. Mezar taşlarına sprey boyayla ülkedeki aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin amblemi çizildi.

Dedeağaç'taki Türk mezarlarına, ülkede bulunan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi sempatizanları tarafından saldırıda bulunuldu. Bazı mezarların taşlarını kıran saldırganlar, üzerlerine de sprey boyayla partinin amblemini çizdi. Saldırganların mezarlığa, 'Yunanistan, Yunanlılara ait' yazılı bildiriler bıraktığı görüldü. Kentte yaşayan Türklerin şikayeti üzerine polisin, saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

(DHA)

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