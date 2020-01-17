Yunanistan'ın anlam veremediği yalnızlığı

Yunanistan’ın Berlin’de 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek olan Libya konferansına davet edilmemesi Atina’nın tepkisine yol açtı. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu duruma şaşırdıklarını belirterek “Yunanistan’ın neden bu sürecin parçası olmadığını anlamıyoruz” dedi. Devlet televizyonu ERT’ye konuşan Yunan bakan, “Organizatörlere en iyi dileklerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı. Atina, Berlin’deki konferansa katılmak için geçtiğimiz günlerde talepte bulunmuştu. Ancak Yunanistan, Alman hükümetinin konferans için Berlin’e davet ettiği ülkeler arasında yer almadı. Yunanistan özellikle Türkiye ve Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Doğu Akdeniz’le ilgili imzaladığı münhasır bölge ve güvenlik mutabakatlarına yönelik tepkisini masaya getirmek için Berlin’deki konferansta yerini almak istiyordu.

ÜLKEDE SİYASİ KRİZ YARATTI

Yunan basını, ülkelerinin Libya zirvesine davet edilmemesine büyük tepki verdi. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Protothema, “Almanya, Yunanistan’ı çağırmadan Libya zirvesi yapıyor” başlığıyla haberi duyururken, siyasi arenada çıkan krizi de gün yüzüne serdi. Muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras’ın partisi yaptığı açıklamada, “Kongo ve Cezayir bile Libya zirvesine davet edilmişken bizim adımız dahi geçmedi. Bölgede bizim de söz hakkımız var” dedi. Başbakan Nikos Miçotakis’i başarısız diplomasiyle suçlayan muhalefet kanadı, Türkiye’nin davet edilmesine de tepki gösterdi. “Kendi egemenlik haklarımızı da ilgilendiren bir sürece dahil olmaktan mahrum bırakıldık. Uluslararası toplumdan Türkiye değil biz izole edildik. Bunun tek sebebi hükümet” ifadelerini kullandı.

‘HAFTER KABUL EDECEK’

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, Berlin Konferansı davetini kabul etti. Hafter ile dün Bingazi’de görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Hafter’in, mevcut ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Hafter anlaşmayı imzalamadan Moskova’yı terk etmişti.

DAVETLİ ÜLKELER

Alman hükümeti, Berlin’deki Libya konferansına ABD, Rusya, Çin, Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir’in yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği’ni davet etmişti. Konferansa, Libya’da çatışan iki tarafı temsil eden Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es Serrac ile General Halife Hafter de davet edildi. Konferansta Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek.

Bloomberg, Hafter’in terk etmesinin ardından Rusya’nın mantıklı bir açıklama getirmekte zorlandığını da belirtti.

BLOOMBERG: HAFTER PUTİN’İ OYUNA GETİRDİ

Bloomberg haber ajansı, haftabaşında Moskova’da yapılan ateşkes görüşmelerinin perde arkasıyla ilgili bir haber yayımladı. “Vladimir Putin, öfkeli Libyalı general tarafından nasıl oyuna getirildi?” başlıklı haberde, Hafter’in Moskova’ya “Kremlin’de kırmızı halıyla karşılanıp” Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşme umuduyla geldiği ancak kendisini Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmelerde bulduğu belirtildi. Habere göre, Hafter, görüşmeler sırasında öfke nöbeti geçirdi ve Moskova’yı terk etti. Ajans, yaşananları Putin açısından “başarısızlık” olarak tanımladı.