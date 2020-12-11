Yunanistan'ı korkutan senaryo

Yunanistan Başbakanı Kiyakos Miçotakis’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Kathimerini’ye Türkiye’nin D. Akdeniz’deki hamlelerinin analizini yazdı. Diakopulos, Mavi Vatan Doktirini ile Türkiye’nin D. Akdeniz’de çok geniş bir alanda hakimiyet kurmaya çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti: “Ankara eğer başarılı olursa Karadeniz ve Süveyş’ten Orta Akdeniz’e uzanan deniz yollarını kontrol edecek. Üstelik Mavi Vatan planı Türk üsleri tarafından destekleniyor. Libya sayesinde Kuzey Afrika’da ve Somali sayesinde de Kızıldeniz’e açıldılar. Son 20 yılda Türkiye’nin donanma ve savunma sanayisini geliştirmek için astronomik meblağlar yatırdığını da belirtmekte fayda var. Malezya ve Pakistan gibi ülkelerle savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmalarıyla Pasifik’e olan erişimini genişletti.”