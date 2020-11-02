Yunanistan'dan deprem sonrası açıklama: 10 bin bina tehlike altında

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Yunanistan Depremden Korunma Teşkilatı Başkanı Efthymios Lekkas, ülke genelinde 10 bin binanın tehlike altında olduğunu duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Yunan adası Sisam (Samos) Adası’nda 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 19 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Deprem sonrası adada bulunan binaların durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Yunanistan Depremden Korunma Teşkilatı Başkanı Efthymios Lekkas, deprem sonrası yaklaşık 300’ünün kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

10 BİN BİNA RİSK ALTINDA

Lekkas, depremin ardından yapılan incelemeye göre, ülke genelinde 10 bin binanın yüksek risk taşıdığını tespit ettiklerini duyurdu. Lekkas, depremin vurduğu bir başka kent olan Vathi'deki duruma ilişkin ise, "Zor bir durum. Kolay değil, çünkü 2- 3 bin kişi deprem riski ile karşı karşıya… Gerekli önlemi almak için çalışmalara başladık" dedi.

FUTBOL SAHASINA ÇADIR KENT

Sisam’da yaşanan son gelişmelere göre, Yunanistan Kara Kuvvetleri (GES) adada depremden zarar gören vatandaşlara yardım etmek üzere futbol sahasına çadırlar kurdu. Depremde etkilenen halka üç öğün yemek dağıtımına başlandı.

Öte yandan deprem sonrası yağan yağmur ve tsunami sonrasında yaşanan taşkınlıkların neticesinde yollarda meydana gelen zararın onarılması için de askeri ekipler iş makineleriyle göreve başladı. Diğer yandan İzmir'in ağır yara aldığı Ege Denizi'ndeki deprem Sisam Adası'nda da hissedildi.

Adada bir kilisede çökme meydana gelirken, 17 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenci okul dönüşü hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Sisam Adası'nda halk, bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan da hayatını kaybeden iki kişinin yasını tutuyor.

15 ve 17 yaşlarında biri kız iki öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan deprem nedeniyle adada ilk belirlemelere göre 300 ev ve 70'in üstünde iş yerinde ciddi hasar meydana geldi.

Vathi bölgesinde restoran işletmecisi Maria Kanoraki, "Önce müthiş bir ses duyduk. Ardından her yer sallanmaya başladı. Sallanmayla işletmemde birçok eşya yere düşerek kırıldı." dedi.

Depremin ardından oluşan tsunami nedeniyle işletmesini su basan Kanoraki, "İşletmemde maddi zarar çok büyük. Oluşan tüm hasarı onarmak belki haftalar sürer. Maddi olarak çöktük." ifadelerini kullandı.

Kanoraki'nin 13 yaşındaki kızı Eleni, deprem anını asla unutamayacağını söyledi. Eleni, "Ben daha önce hiç deprem hissetmedim. Sadece televizyonda gördüm. Depremi gerçek hayatta yaşamak çok korkunçtu. Hala gece korkuyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum." dedi.

"ASIL FELAKET İZMİR'DE YAŞANDI"

Vathi bölgesinde bir başka restoran işletmecisi İoanna Sari de "Biz burada ucuz atlattık sayılır ama asıl felaket İzmir'de yaşandı. Allah hepsinin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Su basmasıyla iş yerinde hasar oluştuğunu söyleyen Sari, "Bu hasarlar bir şekilde tamir edilecek fakat kaybolan hayatlar tekrar geri gelmeyecek. Burada 2 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de ise daha fazla." dedi.