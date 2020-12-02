Yunanistan'da deprem: Atina'da da hissedildi

Yunanistan'ın orta kesimindeki Thiva şehri yakınlarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre, Atina Jeodinamik Enstitüsü, merkez üssü Thiva'nın 11 kilometre doğusu olan depremin yerel saatle 12.54'te, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

ATİNA'DA DA HİSSEDİLDİ

Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntıda can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.