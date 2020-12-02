  • $7,8228
  • 9,4308
  • 459.326
  • 1328.83
02 Aralık 2020 Çarşamba 14:46 | Son Güncelleme:

Yunanistan'da deprem: Atina'da da hissedildi

Yunanistan'da deprem: Atina'da da hissedildi
AA

Yunanistan'ın Thiva şehri yakınlarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin başkent Atina'da da hissedildiği bildirildi.

Yunanistan'ın orta kesimindeki Thiva şehri yakınlarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre, Atina Jeodinamik Enstitüsü, merkez üssü Thiva'nın 11 kilometre doğusu olan depremin yerel saatle 12.54'te, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

ATİNA'DA DA HİSSEDİLDİ

Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntıda can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

<p> Peki, Kılıçdaroğlu neden tavır alamadı? CHP eksen değişikliği içerisinde mi? TürkMedya Ank

Kılıçdaroğlu neden tavır alamadı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İzmir'de baraj suları altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı

Karbonatın faydaları saymakla bitmiyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.