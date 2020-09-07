Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4653
  • 8,8337
  • 463.294
  • 1097.09
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Yunanistan'da çarpıcı Türkiye araştırması: Ülkenin yüzde 70'i diyalog istiyor
07 Eylül 2020 Pazartesi 17:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan'da çarpıcı Türkiye araştırması: Ülkenin yüzde 70'i diyalog istiyor

Yunanistan'da çarpıcı Türkiye araştırması: Ülkenin yüzde 70'i diyalog istiyor
AA

Yunanistan'da yayın yapan bir gazete, Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma, ülke halkının yüzde 69,8'inin Türkiye ile diyalog kurulmasından yana olduğunu gösterdi.

Yunanistan'da halkın büyük çoğunluğunun 'Türkiye ile diyalog istediği' ortaya çıktı

AA'da yer alan habere göre, Yunanistan'da yapılan bir kamuoyu araştırması, ülke halkının yüzde 69,8'inin ikili sorunların çözümü için Türkiye ile diyalog kurulmasından yana olduğunu gösterdi.

Yunanistan'da Atina merkezli "Ta Nea" gazetesi, Yunanistan halkının Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Gazetenin Türkiye ile gerginliğin giderilmesi için "diyalog yoluna gidilip gidilmemesi" yönündeki sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 69,8'i "evet, diyaloğa gidilmeli" yanıtını verdi.

Araştırmaya katılanların 63,7'si, Türkiye ile gelecek dönemde "ciddi bir olay yaşanması" ihtimalinin "yüksek veya orta derecede" olduğunu düşünürken, katılımcıların 34,5'i bu ihtimalin "küçük veya hiç olmadığı" yönünde görüş bildirdi.

Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı "askeri imkanlarını kullanması gerekip gerekmediği" sorusuna da araştırmaya katılanların yüzde 49,2'i "kullanmalı veya muhtemelen kullanmalı" cevabını verirken, katılımcıların yüzde 47,1'i ise bu soruyu "hayır veya muhtemelen hayır" şeklinde yanıtladı.

MHP lideri Bahçeli: Yunanistan'ın konuşmadan ve uzlaşmadan kaçması haydutluktur
Macron aslında kim?
Para dolu çantayı alarak kaçtı: Ankara'da 4,5 milyon liralık hırsızlık
Galatasaray'ın yeni orta sahası İstanbul'a geldi
Netflix 'Minnoşlar'ı yayından kaldırdı
AB'de kutsal değerlere hakaret ifade özgürlüğü mü?

AB'de kutsal değerlere hakaret ifade özgürlüğü mü?

Apartman görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 200 ki�

Apartman görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 200 kişi karantinaya alındı

Yıllar önce güzelleşmek için neler yapılıyordu?

Yıllar önce güzelleşmek için neler yapılıyordu?

Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına yeniden başland&#

Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına yeniden başlandı