Yunanistan ve ABD'den ortak Doğu Akdeniz hamlesi! Casus uçaklar Türkiye için mi geliyor?

Yunanistan Türkiye'nin faaliyetlerini Amerikan casus uçaklarıyla izleyeceği iddia edildi. Suların ısındığı ülkede askeri üs arayışına girdi. Kontratı Ağustos ayında son bulan ABD, mevcut Larissa Askeri Hava Üssü'ne ek olarak Kavala, Girit ve Selanik'e RQ-4 Global Hawk tipi İHA başta olmak üzere İHA ve SİHA'larını konuşlandırmak istiyor.

CASUS UÇAKLAR GELİYOR

ABD Hava Kuvvetlerinin yüksek irtifa keşif uçağı RQ-4 Global Hawk, günümüzün en etkili İHA sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Amerika Yunanistan ile anlaşması halinde keşif uçakları ortaklaşa şekilde izleme faaliyetlerini üstlenecek. ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman tarafından geliştirililen RQ-4 Global Hawk, 24 saat havada kalma özelliğine sahip ve 16 kilometre yüksekten uçarak gözlem yapabiliyor.

SONBAHARDA KONUŞLANACAKLAR

NATO üzerinden devreye sokulacak planın gerçekleşmesi halinde Girit Suda Üssü, Selanik (Thessaloniki-Sedes), Kavala-Hrisupoli ve Larisa gibi bölgelerde bulunan havaalanlarında Ağustos ayında kontrolleri tamamlanıp, sonbaharda da konuşlanmaları gerçekleştirilecek. Plana Yunanistan'ın yeşil ışık yaktığı belirtilirken, nihai karar ise NATO ve ABD temsilcileri tarafından verilecek. Ayrıca Yunanistan'ın ABD askeri gemilerinin daha sık Ege limanlarına demirlemesini istediği iddia edildi.

ATİNA S-400 KRİZİNDEN FAYDALANIYOR

Doğu Akdeniz'de yeraltı kaynaklarının keşfinden bu yana Washington - Atina arasındaki koordinasyon artarken askeri yakınlaşmanın kapsamı da genişliyor. Washington-Ankara hattındaki tansiyonu kullanmak isteyen Atina, ABD ile diplomatik ve askeri ilişkileri derinleştirerek Doğu Akdeniz'de jeopolitik güç dengesi sağlamaya çalışıyor.

(Yeni Şafak)