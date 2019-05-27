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Yunanistan erken seçime gidecek

Yunanistan erken seçime gidecek

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ana muhalefetin önemli farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Yerel seçimlerin ikinci turunun ardından Cumhurbaşkanı'ndan erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim." dedi.

Çipras, partisi SYRIZA'nın genel merkezinde yaptığı konuşmada AP ve yerel seçimleri değerlendirdi. 

Seçim sonuçlarının beklentilerinin gerisinde kaldığını belirten Çipras, "Sonuçları göz ardı etmek bana uygun bir davranış değil." dedi. 

Çipras, mücadeleden hiçbir zaman kaçmayacağını dile getirerek, "Yerel seçimlerin ikinci turunun ardından Cumhurbaşkanı'ndan erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim." ifadesini kullandı. 

Ekimde yapılması planlanan seçimlerin, haziran sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

AA

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