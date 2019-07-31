Baklavadan sonra Boris'i de sahiplendiler!

Büyük dedesi Osmanlı İmparatorluğu’nun son İçişleri Bakanı Ali Kemal olan İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’ın Çankırı’ya uzanan kökenlerini duyan Yunanlar, harekete geçti. Yunanistan’ın Güney Pilio kentinin Hortu kasabası sakinleri, babası Stanley Johnson’ın 20 yıl önce bölgeden aldığı yazlığa işaret ederek “O bizden biri” açıklaması yaptı. Fransız Euronews’e konuşan Hortu’lular, “Johnson, bölgenin doğal güzelliklerine ve Hortu’ya oldukça bağlıydı. Her sene ailesiyle birlikte burayı ziyaret edip denizin ve yerel mutfağın tadını çıkarırdı. Yunan müziğine bayılırdı. O gerçek bir Yunan” dedi.

11 NUMARAYA TAŞINIYOR

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin liderliğine seçilerek ülkenin yeni Başbakanı olan Boris Johnson ve hayat arkadaşı Carrie Symonds, geleneklere meydan okuyarak tarihe geçti. İkilinin 1732’den beri Benjamin Disraeli, Winston Churchill, Margaret Thatcher ve son olarak Theresa May gibi farklı başbakanların ikamet ettiği 10 Numara yerine daha geniş daire olan ve genellikle başbakan yardımcılarına tahsis edilen 11 Numara’ya taşınacakları açıklandı.

(Star)