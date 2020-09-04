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  3. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Tehdit politikasından vazgeçmeli
04 Eylül 2020 Cuma 12:11 | Son Güncelleme:

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Tehdit politikasından vazgeçmeli

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Tehdit politikasından vazgeçmeli
DHA

Doğu Akdeniz'de gerilimi artırmaya devam eden Yunanistan'dan bir açıklama daha geldi. Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

Türkiye ile Yunanistan krizi tırmanırken devreye giren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin NATO bünyesinde “teknik görüşmelere başlama kararı aldıklarını” açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Türkiye'den, "Önkoşulsuz diyaloğa hazır olduğumuzu hatırlatırız" açıklamasının gelmesine rağmen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak bir açıklama daha geldi.

DHA'da yer alan habere göre Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

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