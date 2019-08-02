Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten dikkat çeken hamle! Ankara detayı...

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Miçotakis yakın tarihte gerçekleştirdiği Dışişleri ve Savunma Konseyi toplantısında Yunanistan’ın ulusal güvenliğine ilişkin adımlar atmaya hazırlanıyor.

Yunan haber sitesi Kathimerini’nin aktardığı bilgiye göre Yunan Başbakan bu doğrultuda başkan yardımcılığı görevine atadığı Koramiral Alexandros Diakopoulos’u aynı zamanda ‘ulusal güvenlik reformu’nun da başına getirdi. Kathimerini ‘ulusal güvenlik reformu’ hamlesini birinci manşetten duyurdu. Diakopoulos, Ulusal İstihbarat Teşkilatı’nda modernizasyon çalışmaları yapacak.

ANKARA DETAYI

Miçotakis’in başlattığı ‘ulusal güvenlik reformu’nun başına getirdiği isim Türkiye’yi yakından tanıyor. Alexandros Diakopoulos bir dönem Ankara’da Yunanistan Deniz Ataşesi olarak görev yaptı. Yunanistan’da birçok önemli görevde bulunan Diakopoulos Yunanistan Milli Savunma Akademisinde Koramiral olduğu 2017’de de başkanlık ettiği bir heyetle birlikte Erhan Afyoncu’nun rektörü olduğu Milli Savunma Üniversitesi’ni ziyarette bulunmuştu.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde Miçotakis’in ‘ulusal güvenlik reformu’nun başına Diakopoulos gibi Ankara’yı yakından tanıyan bir ismi getirmesi dikkat çeken bir adım olarak yorumlandı.