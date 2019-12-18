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  3. Yunanistan Akdeniz'de köşeye sıkıştı! ABD ve İsrail’den SİHA alıyorlar

Yunanistan Akdeniz'de köşeye sıkıştı! ABD ve İsrail’den SİHA alıyorlar

Yunanistan Akdeniz'de köşeye sıkıştı! ABD ve İsrail’den SİHA alıyorlar

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ABD'den 3 ve İsrail'den 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) satın almak için girişimlerin başlatıldığını açıkladı.

Panagiotopoulos, mecliste yaptığı konuşmasında, en kısa zamanda Yunanistan'ın da kendi İHA'sına sahip olacağını söyledi.

ABD'den 3 ve İsrail'den 2 İHA alacaklarını belirten Panagiotopoulos, satın almak için girişimlerin başlatıldığını kaydetti.

Panagiotopoulos, Aristotelio Üniversitesi'nden araştırma ekibinin, en kısa zamanda Yunan İHA'sı üretmek için de çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, "Araştırma ekibi şimdiye kadar 3-4 İHA prototipi geliştirdi ve yaz aylarında Tesalya’da denemeler yapacak. Çabalarımız yakın zamanda sonuç verecek." ifadelerini kullandı.

(AA)


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