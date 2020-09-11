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11 Eylül 2020 Cuma 00:06 | Son Güncelleme:

Yunan-Rum-Arap düşmanlıkta birleşti

Yunan-Rum-Arap düşmanlıkta birleşti

Akdeniz'de Avrupa'ya güvenerek tehditler savuran Yunanistan'ın başbakanı Kyriakos Miçotakis, The Times, FAZ ve Le Monde gazeteleri için “Türkiye ya saldırganlığına son verir ya da AB yaptırımlarına maruz kalır” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Miçotakis Türkiye karşıtlığıyla Avrupa’nın hayati çıkarlarının örtüştüğü şeklinde provokatif ifadeler kullandı. GKRY ise AB’nin Belarus’a yönelik almak istediği yaptırım kararını “Önce Türkiye’ye yaptırım” diyerek bozdu.

‘YOK HÜKMÜNDELER’

Arap Ligi de Türkiye’nin Arap ülkelerinin (Suriye, Irak ve Libya) iç işlerine karışmayı bırakmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Dışişleri Bakanlığı ise “Bu kararların ciddiye alınacak bir tarafı yok’ açıklamasında bulundu. 

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