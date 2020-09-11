Yunan-Rum-Arap düşmanlıkta birleşti

Miçotakis Türkiye karşıtlığıyla Avrupa’nın hayati çıkarlarının örtüştüğü şeklinde provokatif ifadeler kullandı. GKRY ise AB’nin Belarus’a yönelik almak istediği yaptırım kararını “Önce Türkiye’ye yaptırım” diyerek bozdu.

‘YOK HÜKMÜNDELER’



Arap Ligi de Türkiye’nin Arap ülkelerinin (Suriye, Irak ve Libya) iç işlerine karışmayı bırakmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Dışişleri Bakanlığı ise “Bu kararların ciddiye alınacak bir tarafı yok’ açıklamasında bulundu.