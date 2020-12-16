Yunan milyarderler, New York Times'a tam sayfa ilan verdi: ABD'den üç talepte bulundular

ABD’de yaşayan Yunan kökenli milyarder iş insanları, New York Times gazetesine tam sayfa ilan vererek ABD yönetimine “Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı destekleme” çağrısında bulundu.

Gazetenin 15 Aralık 2020 sayısında yayımlanan “Türkiye ve Yunanistan birlikte yaşayabilir ve yaşamalıdır da” başlıklı mektupta Türkiye’yi “bölgedeki tansiyonu yükselten ülke” olarak suçlayan Yunan iş insanları, ABD yönetiminden bir dizi talepte bulundu.

Türkiye’nin Ayasofya’ya tekrar cami statüsü kazandırması ve Ege ile Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını savunmasının yanı sıra Suriye, Libya, Irak ve Dağlık Karabağ’da bölgenin istikrarını sağlamaya yönelik adımlarının özellikle İsrail ve Mısır gibi ülkeleri rahatsız ettiğinin hatırlatıldığı ilanda, ABD’den şu üç talepte bulunuldu:

• ABD, Türkiye’nin bölgedeki tansiyonu yükselten adımlarına karşı mümkün olan tüm adımları atmalıdır.

• ABD, Türkiye’ye karşı Yunanistan’ın pozisyonunu desteklemelidir.

• Türkiye ve Yunanistan birlikte yaşayabilir ve yaşamalıdır da. İki ülke halkları, daha barışçıl bir ekonomik ve kültürel geleceği hak ediyor.

Tam sayfa çıkılan ilanın altında Yunan kökenli milyarderler John A. Catsimatidis, Andrew Liveris, Dennis Mehiel, Michael Psaros ve George Stamas imzası bulunuyor.